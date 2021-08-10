«Ъ»: власти обсудят вопрос о приватизации оператора карт «Мир»

Минфин начал обсуждать вопрос о приватизации «Национальной системы платёжных карт», которая является оператором карт «Мир» и «Системы быстрых платежей». На данный момент компания на 100% принадлежит Центробанку, пишет «Коммерсант».
Тему приватизации
Пока ещё нет конкретики, как именно всё это будет реализовано, но есть понимание, что нужно делать. Идёт разработка концепции, но вопрос о приватизации НСПК и её возможных вариантов требует тщательной проработки и учёта всех возможных рисков.
Есть две основные идеи — передать (как в случае со Сбербанком) 50% плюс 1 акцию НСПК от ЦБ правительству, а остальное поделить между системно значимыми участниками платёжного рынка, — приводит издание слова неназванного собеседника.
Ранее сообщалось, что с 20 июля карты «Мир» к Apple Pay подключили сразу несколько российских банков.