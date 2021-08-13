Власти не разрешили повысить скорость на подмосковной трассе

Правительство Подмосковья отказалось увеличить скорость на участке трассы М-7 «Волга», которая проходит через Балашиху. Об этом сообщает «Коммерсант».

Росавтодор в целях увеличения пропускной способности планировал повысить скоростной лимит с 60 км/ч до 80 км/ч с июля 2020 года. Подмосковные власти эту инициативу отвергли по причине высокой аварийности этого участка — за прошлый год на нём произошло 38 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли шесть человек и 54 получили ранения.

В 2020 году на участке с 15-го по 30-й км прошёл капитальный ремонт. На данный момент на нём нет светофоров и одноуровневых пересечений, он отделён от жилой застройки, а для местных жителей созданы дублёры и проезды.

Ранее сообщалось, что отец погибшего в Балашихе весной 2017 года шестилетнего мальчика Роман Шимко заявил, что сбившая трёх детей в Москве Валерия Башкирова должна понести суровое наказание. В разговоре с NEWS.ru он выразил сочувствие родителям и родственникам погибших детей.