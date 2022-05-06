Власти Австрии назвали красной линией эмбарго на поставки газа из России Министр экономики Австрии назвала красной линией эмбарго на поставки газа из России

Маргарете Шрамбёк / Фото IMAGO/photonews.at/Georges Schne/Global Look Press

Австрия по-прежнему выступает против введения эмбарго на поставки газа из России, поскольку данная мера является красной линией для республики, заявила в интервью медиагруппе Funke министр цифровизации и экономики Австрии Маргарете Шрамбёк. По её словам, эмбарго не смогут выдержать ни Австрия, ни Германия, а сигналы о таких намерениях нельзя посылать, если с ними невозможно справиться.

Со стороны Австрии, а также со стороны Германии — однозначное нет, поскольку эмбарго принесло бы больше вреда, чем пользы, — подытожила Шрамбёк.

В то же время она предложила Европейскому союзу использовать фрекинг для добычи сланцевого газа, а также создавать новые партнёрские отношения для развития безопасной энергетики. Так, следует развивать отношения с Саудовской Аравией в области развития солнечной энергетики и водорода.

На днях австрийский канцлер Карл Нехаммер сообщил, что Австрия может оплачивать российский газ в евро, несмотря на изменение порядка расчётов. Нефтегазовый концерн страны OMV сообщил, что пока работает над решением, которое будет соответствовать санкциям.

Ранее австрийский министр энергетики Леонора Гевесслер заявила, что Австрия планирует присоединиться к эмбарго Евросоюза на поставку нефти из России. По её словам, страна покупала только 10% своей импортируемой нефти из России.