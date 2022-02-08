«Вишенка на торте»: экс-министр Нечаев о способе снизить цены на жильё в РФ

Экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев заявил в беседе с NEWS.ru, что цены на квартиры (новые и «вторичку») и автомобили («из салона» и б/у) в РФ начнут снижаться в случае увеличения предложения на рынке, а для этого необходимо создать конкуренцию и благоприятный «предпринимательский климат». «Вишенкой на торте», считает Нечаев, является системная господдержка ипотеки, делающая её льготной.

Есть рецепт, действующий во все времена. Если хотите бороться с ростом цен, увеличьте предложение, соответственно — на рынке жилья и автомобилей. Для этого создайте конкуренцию и благоприятный предпринимательский климат. А дальше, уже в качестве «вишенки на торте», это системная государственная поддержка в части ипотеки с тем, чтобы сделать её льготной. Потому что здесь есть ещё опасность определённого ипотечного пузыря. Поэтому, конечно, льготная ипотека для определённой категории — для молодых семей, для семей с детьми — это почти общемировая практика и нужно её использовать, — заявил Нечаев.

Накануне эксперты назвали продукты, которые подорожали больше всего в несетевой рознице за год. Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании «Эвотор», в тройку лидеров по росту цен вошли пельмени, сосиски и гречка, в целом цены на продукты в несетевой рознице за год выросли на 10%.

В январе больше всего выросли цены на зефир, пастилу и шоколадные конфеты — на 4% к декабрю прошлого года. Макароны, гречка, рис, а также пряники и вафли подорожали на 3%. При этом не изменились цены на растительное масло, пельмени, чай, конфеты, шоколадные батончики и детские напитки. Сигареты по сравнению с январём 2021 года подорожали на 14%, алкоголь — на 4%.

Ранее руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников заявил, что не ожидает резкого роста цен на продукты питания в 2022 году. По его словам, этому способствуют усилия Банка России по замедлению инфляции, а также эффект «высокой базы». При этом он не исключил резкого скачка курса рубля из-за последствий усиливающегося геополитического давления, что может привести к подорожанию импортных овощей и фруктов.