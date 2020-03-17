Марина Ракова, ранее работавшая заместителем министра просвещения, назначена на должность вице-президента Сбербанка.
Данную информацию 17 марта во время пресс-конференции озвучил глава финансовой организации Герман Греф,
Ракова покинула прежде занимаемый пост по собственному желанию. Распоряжение об освобождении её от должности замминистра просвещения подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Как ранее передавал NEWS.ru, россияне должны меньше пользоваться наличными средствами, чтобы помешать распространению коронавируса. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф.
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