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Россияне должны меньше пользоваться наличными средствами, чтобы помешать распространению коронавируса. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф.

Большую опасность для распространения коронавируса имеет использование наличных бумажных денег, китайский опыт это показал. Я прошу стараться как можно меньше пользоваться наличными в этот период времени, — отметил глава банка....