https://static.news.ru/photo/344fb526-6851-11ea-92f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне должны меньше пользоваться наличными средствами, чтобы помешать распространению коронавируса. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф.

Большую опасность для распространения коронавируса имеет использование наличных бумажных денег, китайский опыт это показал. Я прошу стараться как можно меньше пользоваться наличными в этот период времени, — отметил глава банка.

Он напомнил, что в России есть современные цифровые формы платежей, а также дистанционные сервесы, которые позволяют практически полностью отказаться от использования наличных средств, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Apple последовала примеру Facebook, Amazon, Google и Microsoft и предложила 12 тысячам сотрудников своей штаб-квартиры в Купертино (Калифорния, США) работать из дома из-за угрозы распространения нового типа коронавируса. Такое решение компания приняла по совету правительства округа Санта-Клара. Также местные власти рекомендовали населению избегать мест с большим количеством людей.