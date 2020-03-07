https://static.news.ru/photo/ffdd9e5c-603a-11ea-8a19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrej Sokolow/dpa/Global Look Press

Компания Apple последовала примеру Facebook, Amazon, Google и Microsoft и предложила 12 тысячам сотрудников своей штаб-квартиры в Купертино (Калифорния, США) работать из дома из-за угрозы распространения нового типа коронавируса. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Business Insider.

Отмечается, что такое решение компания приняла по совету правительства округа Санта-Клара. Также местные власти рекомендовали населению избегать мест с большим количеством людей.

Однако дистанционная работа может помешать исполнению планов по нескольким проектам Apple, поэтому компания решила предоставить выбор сотрудникам об удалённом режиме работы и не выпускала строгое распоряжение.

Ранее NEWS.ru писал о том, что компания Facebook закрыла три офиса в Лондоне из-за угрозы распространения коронавируса. Отмечается, что у одного из сотрудников обнаружили COVID-2019. Всего в трёх офисах компании работает более трёх тысяч сотрудников.