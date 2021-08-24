Вице-премьер сообщила о снижении цен на овощи в стране

Вице-премьер России Виктория Абрамченко сообщила, что в России начали постепенно снижаться цены на овощи. По словам чиновницы, это стало возможным в том числе и благодаря поддержке властями сельхозпроизводителей, пишет «360».

Цены на продукты постепенно снижаются. Это связано и с поступлением на полки магазинов продуктов нового урожая, и с оперативными мерами поддержки и действиями по развитию доступа сельхозпроизводителей к разным форматам торговли в ряде регионов, — сказала Абрамченко по итогам совещания с регионами.

Больше всего в стране подешевели томаты. В среднем цены на них снизились на 44,5%. Также упали цены на огурцы — на 38,5%, на картофель — более чем на 12%, на лук репчатый — около 7%. Кроме того, фермерам в этом году удалось собрать 7 млн тонн овощей, что стало на 3% больше, чем годом ранее.

Вице-премьер добавила, что овощей открытого грунта должно хватить до нового урожая.

Ранее Виктория Абрамченко поручила проработать меры господдержки для возмещения затрат и сокращения сроков окупаемости строительства овощехранилищ в России.