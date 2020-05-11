Первой одномоментно массовой пандемией был так называемый испанский грипп или «испанка», охватившая человечество в 1918 году. Тогда, как и сегодня, перед странами мира стояла парадоксальная дилемма: что спасать в первую очередь — экономику или людей? Чтобы ответить на этот вопрос, экономисты Южного научного центра РАН обратились к выводам исследований разных лет.

По окончании Первой мировой войны в самый разгар чудовищной «испанки», от которой, по разным данным, за год погибли от 17 млн до 100 млн человек (а были заражены около 550 млн, или почти 30% населения планеты), те, кто не стал медлить, на следующий год после эпидемии добились более существенного, чем в других городах, роста промышленного производства и банковских активов, свидетельствуют данные нового исследовательского обзора.

На удивление тогда экономический эффект оказался весьма значительным, считают специалисты. Введя карантинные меры всего на 10 дней раньше других, например, Сиэтл и Лос-Анджелес тем самым добились 5-процентного прироста занятости в производстве после окончания эпидемии. Выдержав карантин на 50 дней дольше, власти этих городов добились увеличения количества рабочих мест на 6,5%.

Уроки, полученные в начале XX века, дают нам возможность сделать правильный выбор в пользу сохранения населения, в ущерб бизнесу и экономике в целом. Ольга Патракеева кандидат экономических наук и ведущий научный сотрудник Южного научного центра РАН кандидат экономических наук и ведущий научный сотрудник Южного научного центра РАН

В наиболее тяжёлой обстановке оказались такие отрасли, как промышленность, лесное хозяйство, строительство, транспорт, торговля и общественное питание, недвижимость, финансы и кредит. Меньше всего от сложившихся обстоятельств пострадали сельское хозяйство, связь, материально-техническое снабжение и сбыт, здравоохранение, наука.

По данным экономических историков, из-за эпидемии испанского гриппа в 1918–1920 годах мир потерял около 6% общего ВВП, или $3 трлн. Последствия эпидемии — демографические и экономические — оказались катастрофическими. Например, фондовый рынок развитых стран рухнул, его суммарная капитализация упала на 25%.

Чем выше была смертность от «испанки», тем стремительнее падал ВВП. Альбина Халикова младший научный сотрудник Южного научного центра РАН младший научный сотрудник Южного научного центра РАН

Италия оказалась «лидером» в Европе и по количеству смертей — 1,7% населения, или 650 тыс. человек, и по падению ВВП за время эпидемии — на 22%. Фондовый рынок просел на антирекордные 69%. После такого кризиса лучшим способом восстановления экономики была поддержка собственной промышленности и стимулирование экспорта на перспективные рынки.

Лучше всех преодолели кризис после финала испанского гриппа США образца 1920 года — стимулирование торговли с миром благодаря экспортно-кредитным агентствам и вливание дешёвых денег в промышленность через банки сделали своё доброе дело.

По оценкам современных американских экономистов, эпидемия «испанки» сократила промышленное производство в Соединённых Штатах в среднем на 18%.

Однако если бы не карантин тогда, всё было бы намного хуже, — считает Ольга Патракеева.

По её словам, правительство этой страны просто не отступило от своей политики вливания дешёвых денег через банки в промышленность, а также — от государственной поддержки экспорта. При этом происходила конвейеризация производства, которая позволяла продуктивнее использовать рабочую силу и избегать новых массовых заражений на рабочих местах.

Между тем в столь завышенном оптимизме исторических оценок несколько сомневается ведущий научный сотрудник Центра публичной политики и государственного управления ИОН РАНХиГС Сергей Беспалов, который не принимал участия в данном историческом обзоре.

По его словам, «успех США (вообще и на фоне Германии в частности) был связан не только (а может, и не столько) с правильной политикой преодоления последствий „испанки“, сколько с тем, что Штаты более всех выиграли по итогам Первой мировой, при этом менее Европы от неё пострадав».

Кроме того, указывает Беспалов, уровень развития финансовой инфраструктуры за океаном был качественно выше, чем в европейских странах, включая и Германию.

Трудности сравнения

Ярким примером неудачного выхода из рецессии после испанского гриппа стала именно Германия. Дело в том, что эта страна тратила на Первую мировую войну ежегодно до 20% своего ВВП, ежемесячные военные затраты в 1918 году достигали 4 млрд марок. После завершения войны немецкий фондовый рынок упал на 78%.

Такое падение произошло не только из-за пандемии «испанки», но и вследствие наложенных на побеждённую страну гигантских репараций — 226 млрд марок. Для борьбы с эпидемией испанского гриппа Германия смогла позволить себе лишь закрыть движение трамваев в городах. Тогда ещё продолжалась мировая война, и остановка экономики означала автоматический проигрыш.

Как вдруг в 1921 году правительство Эбергарда приняло роковое решение увеличить налоговую нагрузку на немецкий бизнес в 13 раз. Это объяснили «задолженностью по репарациям». В итоге к 1929 году Германия смогла использовать свой экономический потенциал лишь на 80%. А увеличение налогового давления помогло создать миф об «унижении нации через репарации».

Конечно, за 100 лет, прошедших после «испанки», структура экономики сильно изменилась — например, снизилась доля производства и возросла доля сферы услуг. Тем не менее опыт этой пандемии отчасти применим и к сегодняшнему кризису, убеждены исследователи из Южного научного центра РАН.

На мой взгляд, трудности сравнения истории с «испанкой» и сегодняшней ситуации с коронавирусом заключаются в том, что масштабы и темпы перемещения людей были тогда всё же несопоставимо ниже, чем сейчас, а карантин на уровне отдельных штатов и даже городов мог давать неплохой результат. Сейчас же это вряд ли возможно. Хотя даже и тогда это не всегда срабатывало. Кроме того, не стоит забывать и о том, что как США, так и многие европейские страны в итоге «получили» вторую волну эпидемии. Сергей Беспалов ведущий научный сотрудник Центра публичной политики и государственного управления ИОН РАНХиГС ведущий научный сотрудник Центра публичной политики и государственного управления ИОН РАНХиГС

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Топ-10 худших эпидемий на памяти человечества

1. Антонинова чума: 165–180 годы н. э.

Антонинова чума, которая, предположительно, была оспой, опустошила армию и, возможно, убила более 5 млн человек в Римской империи.

2. Юстинианова чума: 541–542 годы н. э.

Началась она в Египте, а позже распространилась на весь цивилизованный мир. Эпидемия продлилась около полутора веков, периодически проявляясь в разных регионах, однако пик её пришёлся на середину VI века н. э. Тогда в Константинополе ежедневно умирало приблизительно 5 тысяч человек, а иногда число жертв достигало и 10 тысяч в день. Всего же, по самым приблизительным оценкам, Юстинианова чума унесла около 125 млн жизней: 100 млн на Востоке и ещё 25 млн — в Европе. По некоторым оценкам, погибло до 10% населения мира.

3. «Чёрная смерть»: 1346–1353 годы

«Чёрная смерть» путешествовала из Азии в Европу, опустошая всё на своём пути. По некоторым оценкам, она уничтожила более половины населения Европы. В Россию чума проникла через Псков и свирепствовала там до 1353 года. Количество жертв «Чёрной смерти» оценивается в 60 млн человек.

4. Американские чумы: ХVI век

Американские чумы — это группа евразийских болезней, привезённых в Америку европейскими исследователями. Эти инфекции, включая оспу, способствовали краху цивилизаций инков и ацтеков. По некоторым оценкам, 90% коренного населения в Западном полушарии погибло.

5. Великая чума Лондона: 1665–1666 годы

Последняя крупная вспышка «Чёрной смерти» в Великобритании. Чума началась в апреле 1665 года и быстро распространилась во время жарких летних месяцев. Ко времени её окончания погибло около 100 тысяч человек, включая 15% населения Лондона. Прекратилась благодаря городскому пожару.

6. Русская чума: 1770–1772 годы

В разорённой чумой Москве террор граждан, находящихся на карантине, перерос в насилие. Российская императрица Екатерина II настолько отчаянно пыталась сдержать чуму и восстановить общественный порядок, что поспешно издала указ, предписывающий перевести все заводы из Москвы. К тому времени, когда чума закончилась, погибло до 100 тысяч человек.

7. Пандемия гриппа: 1889–1890 годы

Всего за несколько месяцев эта болезнь охватила весь мир, в результате чего погиб 1 миллион человек. Эпидемии потребовалось всего пять недель, чтобы достичь пика смертности. Самые ранние случаи были зарегистрированы в России. Вирус быстро распространился по всему Санкт-Петербургу, прежде чем проник в Европу и остальной мир.

8. Испанский грипп: 1918–1920 годы

По оценкам, 500 млн человек от южных морей до Северного полюса стали жертвами испанского гриппа. Пятая часть погибших, некоторые коренные общины оказались на грани исчезновения.

9. Азиатский грипп: 1957–1958 годы

Пандемия азиатского гриппа с корнями в Китае унесла более 1 миллиона жизней. Инфекция представляла собой смесь вирусов птичьего гриппа.

10. Пандемия свиного гриппа H1N1: 2009–2010 годы

Пандемия свиного гриппа 2009 года была вызвана новым штаммом H1N1, который возник в Мексике весной 2009 года, а затем распространился на остальной мир. За один год вирус поразил 1,4 млрд человек по всему миру.