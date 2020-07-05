В США закрыли проект газопровода к побережью Атлантики

https://static.news.ru/photo/328fb9fa-bf1f-11ea-9b90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Проект крупного газопровода Atlantic Coast Pipeline, который должен был транспортировать природный газ из Западной Виргинии в порты на Атлантическом океане, закрыт. Решение об этом приняли его организаторы — компании Dominion Energy и Duke Energy.

Своё решение они объяснили неопределённостью в сфере регулирования и возросшими затратами на строительство из-за постоянных исков, сообщает The New York Times.

Газопровод протяжённостью около 970 км и мощностью около 42 млн кубометров в сутки должен был пройти по территории трёх штатов. На его строительство собирались потратить около $8 млрд долларов.

Против проекта выступали природоохранные организации и объединения представителей коренных народов США. Из-за их претензий организаторам пришлось менять первоначальный маршрут, что увеличило стоимость Atlantic Coast Pipeline почти вдвое.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Германия продолжает считать проект «Северный поток — 2» экономическим и считает необходимым его завершить. Об этом заявила федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель. По её словам, экстерриториальные санкции, которыми угрожают Соединённые Штаты, не соответствуют пониманию вопросов права, которое есть в Германии.