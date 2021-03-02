В Совфеде рассказали, как сдержать рост цен на продукты

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Новый виток девальвации рубля обязательно скажется на ценах на продовольствие, и единственный способ «отвязаться» от доллара — наращивать собственное производство сельхозпродукции, заявил NEWS.ru глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

По словам сенатора, в цене готовой продукции заложены стоимость посадочного материала, кормов, удобрений, и доля импортной продукции здесь остаётся высокой.

Чтобы не быть привязанными к доллару, нужно увеличивать объёмы собственного производства сельскохозяйственной продукции, в том числе — производство семян отечественной селекции, — отметил Майоров.

Процесс этот, безусловно, небыстрый, признал он, отметив, что селекционная, племенная работа требует достаточно большого количества времени. За один день этот вопрос не решить, но других путей нет, нужно развивать отечественное производство, подчеркнул сенатор.

Алексей Майоров напомнил о ранее принятой законодательной базе, согласно которой правительство РФ может ограничивать рост цен на продукты питания. Однако, по его словам, эта «мера не очень хорошая» и может применяться лишь в качестве временного решения с тем, чтобы приостановить спекулятивный рост цен. Как системную меру применять её не стоит.

По словам сенатора, когда рубль активно «проседает», это не может не отразиться на стоимости продукции.

Мы живём не в изолированном мире. В экономике всё связано. Даже цены на продукты рассматривать исключительно в контексте цен на питание, в отрыве от стоимости других товаров и услуг сложно. Потому что у нас там и упаковка, и транспортные расходы, и энергетика и всё остальное, — пояснил Майоров.

Согласно Доктрине продовольственной безопасности, самообеспеченность семенами (отечественной селекции) должна составлять не менее 75%. Когда мы достигнем таких показателей, станем менее зависимы от мировых рынков, заключил он.