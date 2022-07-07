В Shell оценили ущерб от выхода из «Сахалина-2» Shell недосчиталась $300–350 млн из-за «Сахалина-2»

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON/Global Look Press

В британско-нидерландской нефтегазовой компании Shell подсчитали убытки во втором квартале текущего года от выхода из проекта «Сахалин-2». Согласно уточненным оценкам, убытки составляют $300–350 млн, говорится в сообщении на сайте компании.

В такую сумму оценивается «негативное влияние» на EBITDA — прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации.

В первом квартале текущего года убытки компании составили $3,9 млрд, в том числе $1,6 от выхода из «Сахалина-2». Однако ее доходы превзошли все ожидания аналитиков из-за волатильности на энергетических рынках.

В сообщении отмечается, что во втором квартале результаты торговли и оптимизации для интегрированного газа будут ниже по сравнению с первым кварталом, «который имел исключительные возможности для оптимизации торговли».

30 июня президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому правительству надлежит сменить оператора проекта «Сахалин-2» и создать новое юрлицо. К нему перейдут все права и обязанности «Сахалин Энерджи» и его имущество. При этом иностранные акционеры получают возможность сохранить свои доли в нем.

Издание Financial Times отметило, что российский лидер своим указом «щёлкнул по носу» западных энергетических гигантов. Он стал предупреждением для недружественных стран, которые пытаются продать свои активы. В частности, Shell намеревалась продать свою долю партнерам из Китая.