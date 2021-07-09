В российских деревнях появится скоростной Интернет

Все населённые пункты, где проживает не менее 500 человек, должны быть обеспечены скоростным Интернетом и хорошей сотовой связью. Ответственность за исполнение новых обязательств ложится на сотовых операторов. Об этом пишут «Ведомости».

Российским операторам разрешат продолжать использовать частоту в 700 и 800 мегагерц, а также 2,5–2,7 гигагерца при условии, что качественной связью и Интернетом будут покрыты практически все населённые пункты страны. Это правило также касается 99% автомобильных дорог федерального значения, отмечается в сообщении.

Всего на реализацию данной инициативы дано семь лет. Кроме того, с 2023 года все операторы будут обязаны строить свои мобильные вышки с использованием отечественного оборудования и российского ПО, которое будет соответствовать определённому реестру.

Компании потратят в районе 35 млрд рублей на подключение населённых пунктов к скоростному Интернету и мобильной связи.

Ранее глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский назвал Интернет главным превосходством России над Европой. Он доступнее, чем в Австралии или в европейских странах. Кроме того, Россия — одна из первых стран, которая развила в Интернете банковскую сферу.