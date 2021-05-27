В России предложили ввести пошлину на импорт самогонных аппаратов

Установление пошлины на импорт в Россию самогонных аппаратов, произведённых в других странах, обсуждают Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) и Росалкогольрегулирование. Об этом в интервью РИА Новости рассказал бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов.
Ранее общественный омбудсмен в сфере регулирования производства и оборота подакцизных товаров Игорь Косарек подготовил доклад о состоянии российского рынка данных товаров. В документе, в частности, отмечается рост интереса граждан к самогонным аппаратам. Рост поисковых запросов на их приобретение в 2020 году вырос на треть.
В аппарате Титова
Рассматриваются, в частности, такие меры, как установление пошлины на ввоз самогонных аппаратов, произведённых не на территории Российской Федерации, — сообщили в аппарате бизнес-омбудсмена.
Ещё один вариант — сертификация аппаратов на предмет пожарной безопасности и способности отделения вредных примесей.
Ранее аппарат уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова предложил запретить продажу самогонных аппаратов в целях борьбы с нелегальным алкоголем.