В России предложили ввести пошлину на импорт самогонных аппаратов

https://static.news.ru/photo/b983cff2-7581-11e9-b062-fa163e074e61_660.jpg Самодельный самогонный аппарат Фото: Walterwefer/wikipedia.org/GFDL 1.2+

Установление пошлины на импорт в Россию самогонных аппаратов, произведённых в других странах, обсуждают Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) и Росалкогольрегулирование. Об этом в интервью РИА Новости рассказал бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов.

Ранее общественный омбудсмен в сфере регулирования производства и оборота подакцизных товаров Игорь Косарек подготовил доклад о состоянии российского рынка данных товаров. В документе, в частности, отмечается рост интереса граждан к самогонным аппаратам. Рост поисковых запросов на их приобретение в 2020 году вырос на треть.

В аппарате Титова рассказали , что СПАП и Росалкогольрегулирование в данный момент изучают варианты регламентации и использования данных аппаратов в нашей стране.

Рассматриваются, в частности, такие меры, как установление пошлины на ввоз самогонных аппаратов, произведённых не на территории Российской Федерации, — сообщили в аппарате бизнес-омбудсмена.

Ещё один вариант — сертификация аппаратов на предмет пожарной безопасности и способности отделения вредных примесей.

Ранее аппарат уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова предложил запретить продажу самогонных аппаратов в целях борьбы с нелегальным алкоголем.