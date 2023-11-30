В России нашли объяснение подорожанию лапши быстрого приготовления Экономист Кувалин: лапша быстрого приготовления подорожала из-за слабого рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лапша быстрого приготовления перестала быть бюджетной едой из-за ослабления рубля и экспортной ориентированности производителей зерна, рассказал в беседе с aif.ru заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Дмитрий Кувалин. По его словам, цены внутри страны растут, так как производители заинтересованы в расширении вывоза.

Поскольку мы стали одним из крупнейших поставщиков зерна, а производители заинтересованы в расширении вывоза, на внутреннем рынке возникает дефицит, и цены на продовольствие начинают расти, — объяснил эксперт.

Помимо этого, в производстве лапши быстрого приготовления используют импортные красители и пищевые добавки, поэтому ее стоимость зависит от курса рубля, добавил специалист.

Как уточняет издание, стоимость порции «быстрой» лапши в пластиковой коробке достигает 50–70 рублей, а порция рамена вьетнамского производства стоит около 130 рублей.

В свою очередь экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин в беседе с изданием высказал мнение, что лапша быстрого приготовления перестала быть «едой для бедных» в связи с энергоемкостью производства.

Ее надо упаковать в пластик, обтянуть пленкой, правильно положить в коробку, доставить, — рассказал аналитик.

При этом, по его словам, нишевость этого продукта не позволит ему потерять популярность в ближайшие годы, так как найти кипяток для заваривания лапши в любом случае несложно.

Ранее диетолог Наталья Круглова рассказала, что лапшу быстрого приготовления можно сделать «нормальной едой», если добавить в нее зелень, овощную нарезку и отварное мясо курицы или индейки. Также, по ее словам, вермишель можно дополнить нежирным сыром или вареными яйцами.