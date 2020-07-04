В России атомные глубоководные станции прошли модернизацию

https://static.news.ru/photo/01cb610e-be05-11ea-ba0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: malachite-spb.ru

Атомные глубоководные станции проектов 19102 и 18512 в 2019 году прошли ремонт с модернизацией. Об этом говорится в годовом отчёте конструкторского бюро «Малахит».

В документе, на который ссылается «Интерфакс», указывается, что разработчик выполнял работы по техническому сопровождению ремонта. В нем не прописано, какие конкретно системы станций были обновлены.

Согласно открытым источникам, станции проектов 19102 и 18512 предназначены для проведения специальных работ на дне моря.

Как писал NEWS.ru, в ноябре 2019 года атомная глубоководная станция «Лошарик» проекта 10831, на борту которой произошла трагедия, была доставлена в центр «Звёздочка» Северодвинска для ремонта.

Пожар на «Лошарике» случился 1 июля 2019 года в Баренцевом море. В результате погибли 14 членов экипажа. Среди них — два Героя России и семь капитанов первого ранга. Выжить удалось четверым членам экипажа. По версии следствия, подводники отравились продуктами горения. Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что причиной ЧП стал пожар в аккумуляторном отсеке.