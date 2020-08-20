В РФ заработала программа кешбэка за внутренний туризм

https://static.news.ru/photo/3484bc56-e337-11ea-86aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Программа поддержки внутреннего туризма стартовала в России. В её рамках те, кто будет путешествовать внутри страны осенью и зимой, смогут вернуть часть потраченных на отдых средств.

Отмечается, что действие программы распространяется на поездки длительностью от пяти дней (не менее четырёх ночёвок в гостинице). Так, потратившим на путешествие от 25 тыс. рублей до 49,999 тысяч руб на карту «Мир» вернётся 5 тыс. рублей; от 50 тыс. рублей до 74,999 тыс. рублей — 10 тыс. рублей; более 75 тыс. рублей — 15 тыс. рублей, напоминает РБК.

По программе в большинство регионов можно поехать в любое время с 21 августа по 20 декабря (вернуться домой нужно не позднее 31 декабря), но для наиболее востребованных направлений требования жёстче — кешбэк получат только те, кто приедет сюда после 1 октября. В частности, это касается Краснодарского края, Крыма, Алтая, Ставрополья и Калининградской области.

На выплату гражданам кэшбека выделено 15 млрд рублей и это должно принести в туристическую сферу не менее 103,75 млрд руб.

Возможность вернуть часть стоимости путёвки можно будет на протяжении недели, до 28 августа. Тур должен быть оплачен картой «Мир». Список путешествий можно выбрать также на сайте мирпутешествий.рф с 21 августа. Поездку нужно оплатить до 28 августа.

Как писал NEWS.ru ранее, с просьбой повторно выдать гражданам России социальную помощь на детей в конце августа или начале сентября собирается обратиться к кабмину бизнес-омбудсмен Борис Титов.