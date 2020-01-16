https://static.news.ru/photo/a3b6ac7a-38f5-11ea-8a7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские власти скорректировали положение о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского использования.

Согласно постановлению, после 29 февраля компании и индивидуальные предприниматели, которые намерены продавать препараты, не включённые в список лекарственных средств, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов или тканей, обязаны пройти регистрацию в системе учёта в течение семи дней.

С начала января оператор системы мониторинга после соответствующего запроса от продавцов предоставляет коды маркировки лекарств. Оплату данной услуги введут с 1 июля, передаёт «Парламентская газета».

Как писал NEWS.ru, обязательная маркировка лекарств не вызовет роста цен на жизненно важные препараты. Такие данные следуют из письма заместителя руководителя ФАС Рачика Петросяна. Сейчас обязательная маркировка лекарств, находящихся в списке жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), обходится производителям в 50 копеек за упаковку. Такие данные ФАС привела в письме в Центр развития перспективных технологий, который будет генерировать маркировочные коды и сформирует национальную систему маркировки и прослеживания товаров.