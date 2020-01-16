Российские власти скорректировали положение о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского использования.
Согласно постановлению, после 29 февраля компании и индивидуальные предприниматели, которые намерены продавать препараты, не включённые в список лекарственных средств, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов или тканей, обязаны пройти регистрацию в системе учёта в течение семи дней.
С начала января оператор системы мониторинга после соответствующего запроса от продавцов предоставляет коды маркировки лекарств. Оплату данной услуги введут с 1 июля,
Как писал NEWS.ru, обязательная маркировка лекарств не вызовет роста цен на жизненно важные препараты. Такие данные следуют из письма заместителя руководителя ФАС Рачика Петросяна. Сейчас обязательная маркировка лекарств, находящихся в списке жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), обходится производителям в 50 копеек за упаковку. Такие данные ФАС привела в письме в Центр развития перспективных технологий, который будет генерировать маркировочные коды и сформирует национальную систему маркировки и прослеживания товаров.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен