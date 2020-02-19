Минпромторг, Минэкномики и Минэнерго не поддерживают планы Минфина по повышению налогов для угольных и золотодобывающих компаний.
Как
(Минпромторг, Минэкономики и Минэнерго – прим. NEWS.ru) готовят на эту тему отрицательные позиции, — заметил источник издания.
Отмечается, что инициатором роста налогов для добывающих компаний, не занимающихся добычей нефти и газа, является министр финансов Антон Силуанов. В случае повышения нагрузки бюджет может получить дополнительные 40 млрд руб. ежегодно. Но в Минпромторге, Минэкономики и Минэнерго считают, что повышение налогов заставит компании сократить свои инвестиционные программы.
Как писал NEWS.ru, рост доходов бюджета в 2020 году заложен на уровне на 214 млрд рублей, в 2021 году — на 645 млрд, а в 2022-м — на 755 млрд. По словам Силуанова, это станет возможен за счёт увеличения ненефтегазовых доходов, в том числе благодаря дополнительному поступлению налогов и таможенных платежей.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен