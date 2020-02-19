https://static.news.ru/photo/bf02989a-5312-11ea-bc04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минпромторг, Минэкномики и Минэнерго не поддерживают планы Минфина по повышению налогов для угольных и золотодобывающих компаний.

Как сообщает «Коммерсант», Минфин предлагает установить к ставкам налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче угля дополнительное слагаемое, учитывающее экспортные цены. Кроме того, Минфин предложил изменить расчет НДПИ для алмазов, а для производителей золота и удобрений предлагается создание специального налогового режима.

(Минпромторг, Минэкономики и Минэнерго – прим. NEWS.ru) готовят на эту тему отрицательные позиции, — заметил источник издания.

Отмечается, что инициатором роста налогов для добывающих компаний, не занимающихся добычей нефти и газа, является министр финансов Антон Силуанов. В случае повышения нагрузки бюджет может получить дополнительные 40 млрд руб. ежегодно. Но в Минпромторге, Минэкономики и Минэнерго считают, что повышение налогов заставит компании сократить свои инвестиционные программы.

Как писал NEWS.ru, рост доходов бюджета в 2020 году заложен на уровне на 214 млрд рублей, в 2021 году — на 645 млрд, а в 2022-м — на 755 млрд. По словам Силуанова, это станет возможен за счёт увеличения ненефтегазовых доходов, в том числе благодаря дополнительному поступлению налогов и таможенных платежей.