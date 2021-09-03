В правительстве отказались от ограничения наценки на продукты

Правительство РФ не обсуждает вопрос ограничения торговой наценки, заявил в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2021 замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
Евтухов
Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба занимается подготовкой законопроекта, который ограничит наценки на продукты в сетевых магазинах. 13 августа антимонопольщики встретились с представителями крупных торговых сетей и обсудили корректировки наценок. В тот же день стало известно о внеплановых проверках «Ленты», «Магнита» и X5 («Перекрёсток», «Карусель» и «Пятёрочка»). Журналисты отмечают, что введение ограничения на наценки нужно для «повышения прозрачности». Пока проект закона готовится, сетям предложили добровольно скорректировать наценки.