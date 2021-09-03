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В правительстве отказались от ограничения наценки на продукты

12:05, 06 сентября 2021
В правительстве отказались от ограничения наценки на продукты Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Правительство РФ не обсуждает вопрос ограничения торговой наценки, заявил в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2021 замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

Евтухов назвал ситуацию с ценами на продукты в России стабильной и контролируемой как со стороны государства, так и со стороны участников рынка. По его словам, последствия от ограничения торговой наценки затронут всю цепочку поставок, в том числе сельскохозяйственных производителей, и могут привести в том числе к падению инвестиций в сельское хозяйство. Вместо жёсткого регулирования цен он предложил выстраивать прямые партнёрские отношения между участниками рынка, а торговым операторам — сокращать объём продукции, которая закупается на тендерах.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба занимается подготовкой законопроекта, который ограничит наценки на продукты в сетевых магазинах. 13 августа антимонопольщики встретились с представителями крупных торговых сетей и обсудили корректировки наценок. В тот же день стало известно о внеплановых проверках «Ленты», «Магнита» и X5 («Перекрёсток», «Карусель» и «Пятёрочка»). Журналисты отмечают, что введение ограничения на наценки нужно для «повышения прозрачности». Пока проект закона готовится, сетям предложили добровольно скорректировать наценки.

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