В Минфине не видят угрозы от корректировки НДД для нефтедобычи

Корректировка налога на дополнительный доход (YLL) в долгосрочной перспективе не приведёт к значимому сокращению добычи нефти. Об этом заявил замминистра финансов России Алексей Сазанов в ходе заседания в Госдуме.
Сазанов пояснил, что на нефтяные месторождения налоговая нагрузка не вырастет, если компании будут осуществлять инвестиции. В случае если инвестиций не будет, то 50% сэкономленных денег компаниям придётся заплатить бюджету.
Поэтому мы считаем, что в долгосрочной перспективе не приведёт к сколько-либо значимому сокращению добычи наше предложение. Это просто оптимизация налоговых льгот, — пояснил Сазанов.
Как
NEWS.ru сообщал, что Минфин России предлагает с начала будущего года повысить налог на добычу некоторых удобрений и руд цветных металлов в 3,5 раза. Подпасть под НДД могут месторождения в Сахалинской, Самарской, Оренбургской областях и на Северном Кавказе. Источники из властных структур утверждают, что министерство готовило эти поправки чуть ли не «в секретном режиме», безо всякого обсуждения с участниками рынка. При этом само правительство планировало сразу же после рассмотрения направить их в Госдуму.
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