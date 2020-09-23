В Минфине не видят угрозы от корректировки НДД для нефтедобычи

https://static.news.ru/photo/12488a48-fdac-11ea-8087-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Корректировка налога на дополнительный доход (YLL) в долгосрочной перспективе не приведёт к значимому сокращению добычи нефти. Об этом заявил замминистра финансов России Алексей Сазанов в ходе заседания в Госдуме.

Сазанов пояснил, что на нефтяные месторождения налоговая нагрузка не вырастет, если компании будут осуществлять инвестиции. В случае если инвестиций не будет, то 50% сэкономленных денег компаниям придётся заплатить бюджету.

Поэтому мы считаем, что в долгосрочной перспективе не приведёт к сколько-либо значимому сокращению добычи наше предложение. Это просто оптимизация налоговых льгот, — пояснил Сазанов.

Как пишет Oilcapital, 22 сентября в первом чтении Госдума приняла законопроект об увеличении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургов и химиков, а также об отмене льгот для нефтяников. В частности, документ предполагает отмену с 2021 года льготы для выработанных и зрелых нефтяных месторождений и послабления при добыче сверхвязкой нефти. Также предлагается уточнить режим налога на дополнительный доход (НДД).

NEWS.ru сообщал, что Минфин России предлагает с начала будущего года повысить налог на добычу некоторых удобрений и руд цветных металлов в 3,5 раза. Подпасть под НДД могут месторождения в Сахалинской, Самарской, Оренбургской областях и на Северном Кавказе. Источники из властных структур утверждают, что министерство готовило эти поправки чуть ли не «в секретном режиме», безо всякого обсуждения с участниками рынка. При этом само правительство планировало сразу же после рассмотрения направить их в Госдуму.