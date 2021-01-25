В Минэнерго объяснили причину роста цен на бензин

https://static.news.ru/photo/11410b72-5caa-11eb-824b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рост оптовых цен на бензин в начале года вызван изменением макроэкономических параметров, сообщили NEWS.ru в Министерстве энергетики РФ.

Там пояснили, что текущая стоимость бензина на внешних рынках изменилась вслед за ростом нефтяных котировок, которые находятся сейчас на уровне выше, чем были в среднем в 2020 году — $401 за тонну против $304.

Это, в свою очередь, также оказывает давление на стоимость экспортной альтернативы и оптовую внутреннюю цену на бирже.

При этом рост цен в рознице на АИ-92 на АЗС с начала 2021 года сохраняется в пределах инфляции — по данным Росстата, с 12 по 18 января цена на бензин изменилась на 0,2% при сопоставимой инфляции. В 2021 году динамика цен на топливо останется в пределах изменения индекса потребительских цен, — заявили в пресс-службе Минэнерго.

Также в министерстве отметили, что текущий объём поставок бензина полностью обеспечивает спрос внутреннего рынка и не оказывает основополагающего влияния на биржевую динамику. Кроме того, в ведомстве заверили, что в настоящее время поставки топлива на АЗС идут в стабильном режиме.

Тем временем средняя цена бензина на российских АЗС, по данным Росстата, с начала 2021 года выросла на 0,6%. За последние три недели стоимость топлива прибавила 31 копейку и достигла 46,22 рубля за литр.