В ЛУКОЙЛе назначили главу совета директоров

https://static.news.ru/photo/d3390c04-b564-11ea-b111-fa163e074e61_660.jpg Равиль Маганов Фото: Kremlin.ru/CC BY 4.0/wikimedia.org

Председателем совета директоров российской нефтяной компании члены правления выбрали куратора блока разведки и добычи Равиля Маганова. Об этом сообщили в пресс-службе ЛУКОЙЛа.

На состоявшемся после собрания акционеров заседании вновь избранного совета директоров его председателем был избран Р. У. Маганов, заместителем председателя — В. В. Блажеев, — говорится в сообщении компании.

Маганов занимает должность первого исполнительного вице-президента компании с 2006 года, Блажеев является ректором Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина.

На этом посту новый глава совета директоров сменит покойного Валерия Грайфера, который умер в апреле 2020 года. Грайфер скончался в возрасте 90 лет. Он руководил советом директоров долгих 20 лет, но в новый состав кандидатов не вошёл.

Как писал NEWS.ru, ранее в ЛУКОЙЛе дали прогноз по цене нефти в ближайший год.