В ЛНР предложили России стимулировать инвестиции в Донбасс Промышленник Горохов предложил России стимулировать инвестиции в Донбасс

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Луганская Народная Республика

В ближайшее время на первый план выйдет восстановление экономики Донбасса, заявил председатель совета директоров группы компаний «Маршал» (ЛНР) Сергей Горохов, передает RT. Ключевым инструментом, по его мнению, должны стать инвестиции, в том числе крупного российского бизнеса. Москва могла бы стимулировать это процесс, введя налоговый вычет для частных компаний, считает промышленник.

Он отметил, что потенциал экономики Донбасса составляет 1,5–2 трлн рублей в год, что соответствует уровню самых крупных и успешных регионов России. Донбасс может заработать эти средства и платить с них налоги в бюджет РФ, но прежде необходим ряд стимулирующих мер, чтобы промышленность заработала в полную силу.

В связи с этим мы предлагаем Минпромторгу и ФНС рассмотреть возможность введения в России для частных компаний налогового вычета за инвестиции в восстановление предприятий Донбасса сроком на несколько лет, — пояснил Горохов.

По его мнению, возмещение части затрат может повысить интерес инвесторов к предприятиям Донецкой и Луганской народных республик.

13 июля военно-гражданская администрация Херсонской области обратилась к России за помощью в восстановлении города Новая Каховка, который подвергся ракетному удару ВСУ. Там отметили, что регион нуждается в стройматериалах и технике.