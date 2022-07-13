Россию попросили помочь восстановить Новую Каховку ВГА Херсонской области попросила у России помощи в восстановлении Новой Каховки

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Новая Каховка. Здание, разрушенное в результате обстрела ВСУ

Военно-гражданская администрация (ВГА) Херсонской области обратилась к России за помощью в восстановлении города Новая Каховка, который ранее подвергся ракетному удару ВСУ. В частности, регион нуждается в строительных материалах, рассказала в эфире Первого канала замглавы ВГА Екатерина Губарева.

Создана рабочая группа по восстановлению города, направлена туда техника и волонтеры. Но у нас таких сил нет, мы попросили их у Российской Федерации, — заявила она.

Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке с применением американских РСЗО HIMARS 11 июля. Согласно последним данным, в результате погибли двое мирных жителей, семь пропали без вести и 90 получили ранения. Кроме того, при обстреле был уничтожен склад гуманитарной помощи, завод, производивший оборудование для ГЭС по всему миру, множество социальных объектов и десятки жилых домов.

Глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо назвал разрушения в Новой Каховке «грандиозными» и заверил, что все поврежденные объекты будут восстановлены. Глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев предположил, что нанести удар по городу приказал лично президент Украины Владимир Зеленский.