В ЛДПР предлагают вдвое снизить НДС для поддержки бизнеса

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Фракция ЛДПР намерена предложить ряд мер, направленных на восстановление бизнеса после пандемии коронавируса и борьбу с бедностью, во время отчёта премьер-министр Михаила Мишустина в Госдуме. Одна из них — снижение ставки НДС.

Депутаты считают, что для представителей малого и среднего бизнеса ставка налога должна быть снижена с 20% до 10%, а для всех остальных предприятий — до 15%. При этом парламентарии планируют задать главе правительства вопрос о мерах, направленных на сдерживание безработицы, рост которой ожидается из-за банкротства малых и средних предприятий.

Кроме того, в ЛДПР собираются вновь выступить с предложениями об установке минимальной почасовой оплаты труда в размере 150 рублей, а также повышении минимальной месячной зарплаты и приравнивании к ней пособия по безработице, сообщает «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru, писал, что в ЛДПР выступили с инициативой ежегодной индексации пенсий работающим инвалидам и фиксированной выплаты к ней. Депутаты отметили, что размер получаемых инвалидами страховых пенсий не обеспечивает им достойный уровень жизни, поэтому им приходится работать. При этом они получают, как правило, очень низкую зарплату.