ЛДПР предложила индексировать пенсии работающим инвалидам

https://static.news.ru/photo/2bd51294-c4b1-11ea-9d1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Chepakin/Russian Look/GlobalLookPress

Член Совета Федерации Сергей Леонов и депутаты ЛДПР предложили законопроект, согласно которому пенсии работающих инвалидов будут ежегодно индексироваться, а также фиксированные выплаты к страховой пенсии.

Реализация предлагаемого изменения позволит ежегодно индексировать работающим инвалидам их страховую пенсию и фиксированную выплату к ней. Размер получаемых инвалидами страховых пенсий не обеспечивает им достойный уровень жизни, вследствие чего многие инвалиды вынуждены работать. Заработная плата работающих пенсионеров, как правило, крайне низка, — привели сообщение из пояснительной записки в ТАСС.

Предлагаемые поправки будет внесены, в случае принятия, в закон «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». Изменения позволят исключить работающих инвалидов из перечня лиц, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование, соответственно даст им право на индексацию выплат и страховых пенсий.

Авторы законопроекта привели в документе данные из Пенсионного фонда РФ (ПФР). Согласно информации, количество работающих инвалидов в России, уровень пенсионного обеспечения которых будет повышен, составляет около 1,5 млн человек или 13,64% от общего числа инвалидов. По оценке разработчиков, дополнительные расходы на индексации выплат и страховых пенсий составит 83,5 млрд рублей. Авторы предлагают финансировать проект за счёт межбюджетного трансферта на обязательное пенсионное страхование, осуществляемого из федерального бюджета в бюджет ПФР.

По данным на апрель 2019 года, каждый третий инвалид в Российской Федерации (29%) занимается официальной трудовой деятельностью. Из них большую часть (65,7%) работающих людей с ограниченными возможностями составляют инвалиды третьей группы.