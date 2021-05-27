В каких случаях россиян могут выселить за долги по ипотеке

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Заёмщики, которые длительное время не платили банку и накопили значительную сумму просрочки, рискуют оказаться на улице. Юрист Артём рассказал NEWS.ru о ситуациях, при которых могут законно выселить из ипотечной квартиры.

По словам эксперта, одним из оснований для выселения является невозможность выплаты кредита за ипотечную квартиру. Все обременения, в том числе и ипотека, регистрируются в установленном законе порядке и снимаются только тогда, когда кредит погашен, уточнил эксперт.

Крайняя мера применяется в отношении граждан, которые длительное время не вносят платежи по займу.

Не можете платить по ипотеке — готовьтесь к принудительному изъятию банком помещения, — подчеркнул Баранов.

Основными критериями для обращения взыскания на заложенное имущество является значительность и размер требований, который должен быть явно соразмерен стоимости заложенного имущества, отметил юрист.

Сумма зависит от условий договора с банком и установленной там штрафной неустойки.

Однако имейте ввиду, что при грамотном юридическом основании неустойка может быть по ходатайству должника снижена в суде, — отметил Баранов.

Что касается длительности сроков невыплаты долга, то всё зависит от терпения банка. Никто не побежит в суд после пары месяцев просрочки. По словам юриста, должна накопиться существенная долговая масса, которая будет стоить того, чтобы банк тратил свои ресурсы на судебные тяжбы. При этом все методы внесудебного воздействия на должника к этому моменту должны быть исчерпаны, добавил он.