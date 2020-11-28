В Госдуме предлагают установить адресные новогодние выплаты

https://static.news.ru/photo/51a7ecac-30be-11eb-85af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Введение адресных новогодних выплат в России решит множество семейных проблем. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

По его мнению, пандемия нанесла серьёзный удар по экономике и отразилась на финансовом благополучии сограждан.

«Очевидны и падение доходов, и рост безработицы, поэтому как председатель социального комитета я поддерживаю любые дополнительные меры социальной поддержки. Если это будут новогодние выплаты нуждающимся категориям граждан, я двумя руками за», — заявил депутат NEWS.ru.

Однако, по его словам, эти выплаты должны быть исключительно адресными. В качестве примера он привёл выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей. В итоге деньги получили не только те, кто в них нуждался, но и люди с высокими доходами: семьи банкиров, менеджеров госкорпораций.

«Деньгами нужно поддержать тех, кто в этом особенно нуждается, у кого нет денег на новогодние подарки для детей, на то, чтобы накрыть скромный праздничный стол. Таким семьям нужно обязательно помочь», — сказал депутат.

Он добавил, что это могут быть малоимущие и многодетные семьи, инвалиды, пенсионеры или все названные категории, в зависимости от возможностей бюджета.