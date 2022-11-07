В Гильдии маркетологов оценили влияние параллельного импорта на цены Член Гильдии маркетологов Птуха: параллельный импорт увеличивает цены максимум на 20%

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Разница в цене между товарами, поставляемыми напрямую и через параллельный импорт, составляет максимум 20%, поэтому потребитель не сильно страдает, заявила в беседе с «Царьградом» член совета директоров Гильдии маркетологов России Анастасия Птуха. При этом, если речь идет о новой модели смартфона, разница все же может доходить до 30%, уточнила она. Единственная потеря от параллельного импорта — гарантии, но их несут только сами торговые сети, добавила эксперт.

Параллельный импорт процветает. То есть всё уже налажено. И происходит это на достаточно официальном уровне. Идёт параллельная закупка. И всё, что мы теряем, — это гарантии. Но их в данном случае несут сами торговые сети, — рассказала Птуха.

Специалист считает, что из-за параллельного импорта в Россию не будет попадать большое количество контрафакта. Она пояснила, что бремя контроля за качеством поставок легло на торговые сети и именно им придется за этим следить.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов ранее рассказал, что цены на алкогольные напитки, которые ввозят в Россию по параллельному импорту, не будут существенно отличаться от прежних. По его словам, для серьезной переоценки нет предпосылок — в некоторых случаях подорожание может составить 20–30%, но по некоторым позициям роста стоимости не будет совсем.