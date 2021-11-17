В ГД предложили согласовывать банковские операции с родственниками

Россиянам могут предоставить возможность установить дополнительный контроль за своими финансовыми операциями путём их одобрения родственниками. С соответствующим предложением выступила депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Костенко. Как пояснила парламентарий в беседе с «Известиями», доверенные лица смогут блокировать сомнительные операции, чтобы оградить вкладчика от мошенников.

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» Костенко направила на отзыв в Центробанк.

Этим законопроектом мы хотим дать возможность дополнительной самостоятельной защиты для всех россиян. Чтобы все, кто захочет, написав заявление, могли установить дополнительный контроль за своими финансовыми операциями путём их одобрения родственниками или другими выбранными доверенными лицами, — рассказала изданию депутат.

Как написала Костенко в пояснении к законопроекту, в её адрес поступают жалобы о хищениях денежных средств с банковских счётов, которые происходили после звонков телефонных мошенников. По её словам, обратившиеся к ней граждане считают, что, если бы о звонке злоумышленников были осведомлены их родственники или иные доверенные лица, то хищения не произошло.

Ранее врач-психиатр и психолог Александр Федорович предложил для защиты банковских карт от мошенников при выпуске писать на них большими буквами «Не называйте никому номер карты, и особенно вот этот код». Подобное предупреждение можно сделать самостоятельно, наклеив на карту стикер с соответствующей надписью. Эксперт считает, что такой приём позволит людям, особенно пожилым, вспомнить о мерах безопасности.