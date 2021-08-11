В ФРГ связали снижение рисков по «Северному потоку — 2» со сделкой с США

В германской компании Uniper отметили снижение рисков задержки или незавершения строительства «Северного потока — 2» после заключения сделки по проекту между США и ФРГ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы отчёта компании.

Отмечается, что с момента заключения соглашения российский проект с большой долей вероятности запустят уже в этом году. В компании также подчеркнули, что оказание финансовой помощи Украине создадут благоприятную атмосферу для борьбы с климатическими изменениями на континенте.

Ранее в США заявили, что Европа смирится с запуском «Северного потока — 2», несмотря на недовольство проектом со стороны некоторых восточных стран континента.

В свою очередь, Россия будет использовать своё монопольное положение на энергетическом рынке осмотрительно и нечасто из-за возможной негативной реакции Запада на подобные шаги. Руководство РФ не пойдёт на открытый конфликт с США или Европой из-за высокого спроса на сырьевые продукты.