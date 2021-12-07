«В Европе своих проблем хватает»: но рублю всё равно обещают сложности

США и Евросоюз обсуждают очередные санкции против России. На этот раз речь идёт о возможных ограничениях на конвертацию рублей в иностранные валюты — доллары, евро, фунты стерлингов. Опрошенные NEWS.ru эксперты в санкции не верят, но считают, что технически наложить ограничения на обмен валюты можно. Это в первую очередь ударит по банкам и негативно отразится на курсе рубля.

Снова санкции

США и ЕС рассматривают возможность ввести санкции, которые предполагают ограничения на обмен валют, если Россия нападёт на Украину. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

По их информации, под ограничения могут попасть крупнейшие банки РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Кроме того, в числе наиболее вероятных ограничений может оказаться конвертация рублей в доллары и другие иностранные валюты, в том числе евро и фунты стерлингов. Также Запад рассматривает ограничения для инвесторов на приобретение российских долговых обязательств на вторичном рынке.

По мнению агентства, самым радикальным решением со стороны Соединённых Штатов и ЕС было бы запретить России доступ к системе финансовых платежей SWIFT, однако это нанесло бы ущерб рядовым гражданам. Поэтому чиновники более склонны преследовать способность России конвертировать рубли в доллары, евро или британские фунты, отмечается в сообщении.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуме РФ и Совете Федерации заявили, что Россия не собирается ни на кого нападать, а тема с санкциями специально раздувается в СМИ, чтобы повлиять на работу наших финансовых институтов. Комментируя сообщения западной прессы в Сети, одни россияне предлагают вообще включить режим «безгаз» для Европы или «безнефть» для США. «Собака, лающая на того, кто кормит, достойна только удара палкой», — написал один из пользователей. Другие считают правильным ограничиться продажей энергоресурсов исключительно за рубли. Третьи возможные санкции поддерживают, напоминая о том, что у законопослушных граждан нет не то что валюты, но и рублей.

Рубль в безопасности

Вероятно, речь идёт о том, что крупнейшие российские банки и РФПИ могут быть ограничены в возможностях покупать валюту на международных финансовых рынках, полагает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ» Ольга Беленькая. При этом она допускает введение определённых лимитов на операции.

Если эти ограничения будут введены, новость может оказать давление на курс рубля и, возможно, часть валютных вкладчиков захочет забрать валюту со своих счетов в этих банках, особенно с учётом крайне низких ставок по валютным депозитам, — заявила эксперт NEWS.ru.

По словам Беленькой, банки, попавшие под санкции, могут быть из-за этого ограничены в возможностях предоставлять валютные кредиты российским компаниям, часть из которых уже отрезана от внешнего фондирования, и санкции против корпоративного сектора могут быть расширены.

И США, и Евросоюз, или тот же ЕЦБ (Европейский центральный банк) способны ограничить валютные конвертации наших банков либо чисто технически, либо вербально — методом негласных «рекомендаций» международным банкам, рассуждает финансист и инвестор Ян Марчинский. И последние будут вынуждены играть по этим правилам, добавляет он.

Это то же самое, как если бы ЦБ отдал прямой указ или передал некое сообщение небольшому российскому банку. Хочешь не хочешь, а прислушаться к нему придётся, — приводит эксперт пример.

А вот если корсчета банков в долларах и евро не будут блокированы, банки смогут покупать любую из названных валют на внутреннем валютном рынке, где продаётся выручка, поступающая от экспортёров, считает Ольга Беленькая.

Сергей Булкин/NEWS.ru

По мнению экономиста Семёна Новопрудского, российские банки могут конвертировать валюту через банки-посредники в других странах, которые не присоединятся к таким гипотетическим санкциям. В Иран наличные доллары после отключения от SWIFT и введённых ограничений конвертации возили самолётами, напоминает он.

На курс рубля и экономику скорее могут повлиять жёсткие санкции на госдолг, — говорит он.

В отдельных случаях даже риторика может серьёзно сказаться на курсе российской валюты, добавляет Марчинский. По его словам, при нынешних ценах на нефть и газ рубль смотрится достаточно хорошо. Он по-прежнему сильно недооценён относительно многих других валют. Теоретически в экстремальных ситуациях российская валюта может уйти и к 90, и к 100 рублям за доллар. Но только не при нынешней риторике, считает финансист.

Крайние меры

При этом эксперты пока не верят, что Запад перейдёт от слов к делу.

У США сегодня проблемы с Китаем, в Европе своих проблем хватает, им вообще не до нашей банковской системы — там в поликлиниках холодно, газа нет... Они там на всём экономят, — отмечает Марчинский.

По его словам, американские и европейские власти будут сфокусированы на решении куда более острых для их стран проблем, нежели на попытках наказать Россию.

Скорее подобные угрозы можно рассматривать как некоторую крайнюю меру «на всякий случай» и никаких предпосылок для их воплощения в жизнь нет, убеждён директор компании «Единый Брокер» Артём Арзамасцев.

«Ввод таких санкций, как запрет на торговлю российским долгом на вторичном рынке и ограничение по конвертации валюты, отключение от SWIFT, — это крайние меры, которые принесут проблемы не только экономике РФ, но и навредят стабильности международной финансовой системы», — резюмировал собеседник NEWS.ru.