В ЕС обеспокоились натиском Китая на рынке редких металлов

В Евросоюзе предложили меры по поддержке местных производителей для обеспечения должного уровня конкуренции с китайскими компаниями на рынке редкоземельных металлов. В частности, европейским производителям предоставят дешёвое финансирование и компенсацию затрат на сырьё, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

Отмечается, что эти меры должны способствовать снижению доминирующей роли Китая на рынке магнитов. В настоящее время доля компаний этой страны составляет порядка 90%.

Великобритания хочет расширить производство сверхсильных магнитов, используемых в электромобилях и ветряных турбинах. В обозримой перспективе эти меры помогут сократить выбросы углерода и уменьшить зависимость от Китая.

В конце прошлого года в ЕС создали Европейский сырьевой альянс (ERMA). Это было сделано для того, чтобы обеспечить наличие в блоке критически важных минералов, которые бы помогли ускорить процесс по переходу к зелёной энергетике. Собственная индустрия добычи и обработки редкоземельных элементов и магнитов станет основой для снижения уязвимости к любым перебоям в поставках из Китая.

Ранее эксперты предрекли миру дефицит меди. В 2021 году мир может столкнуться с нехваткой этого металла из-за засухи, нарушившей деятельность ведущих металлургических компаний в Чили.