В ЕЦБ спрогнозировали сокращение экономики еврозоны на 8–12% в 2020 году

https://static.news.ru/photo/6861ed8e-a00f-11ea-ac16-fa163e074e61_660.jpg Кристин Лагард Фото: Elmar Kremser/SVEN SIMON/Global Look Press

Экономика еврозоны в 2020 году сократится на 8–12% из-за пандемии коронавируса, сообщила председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

По словам главы ЕЦБ, «мягкий» сценарий, в котором отрицательный рост был оценён в 5%, уже неактуален. Лагард заверила, что нового европейского долгового кризиса не произойдёт, передаёт CNN.

Миссия ЕЦБ — в первую очередь быть хранителем этого феноменального актива, который нас объединяет, евро, нашей валюты, — заявила глава ЕЦБ на молодёжном мероприятии Европейского парламента.

Как писал NEWS.ru, в начале февраля Кристин Лагард заявила, что эксперты наблюдают «неуверенные признаки стабилизации», а рост экономики еврозоны остаётся скромным. Спустя месяц она предрекла Европе крупный экономический шок на фоне ситуации с коронавирусом. По мнению главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна, на восстановление после коронакризиса экономике Европы потребуется не менее трёх лет.