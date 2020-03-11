https://static.news.ru/photo/7d2793a2-6380-11ea-a6d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elmar Kremser/SVEN SIMON/Global Look Press

Европа может столкнуться с крупным экономическим шоком, подобным финансовому кризису 2008 года, если лидеры стран ЕС не примут срочные меры по борьбе с коронавирусом. Об этом заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

Она отметила, что ЕЦБ изучает возможности, которые позволят ему предоставлять «ультрадешёвое» финансирование и обеспечивать безостановочный поток кредитов и ликвидности.

Лагард подчеркнула, что эти методы будут эффективными только при условии поддержки властей стран содружества. В частности, им необходимо стимулировать банки к кредитованию компаний в тех сегментах, которые пострадали из-за распространения коронавируса, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

Ранее NEWS.ru писал, что Лагард оценила рост европейской экономики как скромный, с «неуверенными признаками стабилизации». По её словам, неопределённость в экономику привносит эпидемия коронавируса.