Европа может столкнуться с крупным экономическим шоком, подобным финансовому кризису 2008 года, если лидеры стран ЕС не примут срочные меры по борьбе с коронавирусом. Об этом заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.
Она отметила, что ЕЦБ изучает возможности, которые позволят ему предоставлять «ультрадешёвое» финансирование и обеспечивать безостановочный поток кредитов и ликвидности.
Лагард подчеркнула, что эти методы будут эффективными только при условии поддержки властей стран содружества. В частности, им необходимо стимулировать банки к кредитованию компаний в тех сегментах, которые пострадали из-за распространения коронавируса,
Ранее NEWS.ru писал, что Лагард оценила рост европейской экономики как скромный, с «неуверенными признаками стабилизации». По её словам, неопределённость в экономику привносит эпидемия коронавируса.
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