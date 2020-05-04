Главный экономист ЕЦБ назвал срок восстановления еврозоны после кризиса

https://static.news.ru/photo/74da365e-8e29-11ea-88c8-fa163e074e61_660.jpg Филип Лейн Фото: European Central Bank/flickr.com

Чтобы полностью восстановиться после «беспрецедентного и тяжёлого шока», который был вызван пандемией коронавируса, экономике Европы потребуется не менее трёх лет. Об этом заявил главный экономист Европейского центрального банка (ЕЦБ) Филип Лейн.

По официальному прогнозу ЕЦБ, который был обнародован 4 мая, ВВП еврозоны снизится на 5,5% в 2020 году. При этом председатель ЕЦБ Кристин Лагард в конце апреля предрекала падение ВВП и до 12%.

Лейн пояснил, что существуют несколько сценариев развития ситуации. По самому жёсткому, который предусматривает спад экономики на 12% в 2020 году, вернуться к уровням конца 2019 года получится не раньше чем через три года.

При среднем сценарии, по которому ВВП Европы упадёт на 8%, срок возврата такой же. И только лишь в самом лёгком случае, если ВВП снизится до 5%, вернуться к уровням конца прошлого года получится к середине 2021-го.

Продолжительность и масштаб кризиса, вызванного пандемией коронавируса, будет зависеть от того, как долго сохранятся локдауны, каким образом они повлияют на различные секторы экономики, а также от того, с какой скоростью будет происходить нормализация экономической активности, — цитирует Лейна «Интерфакс».

Экономист отметил также, что ЕЦБ будет «постоянно оценивать» действующие меры поддержки экономики. Среди возможных мер он назвал увеличение объёма PEPP и корректировку её параметров при необходимости.

Как писал NEWS.ru, сейчас рынки акций Европы снижаются на фоне напряжённости между США и Китаем.