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Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что рост экономики еврозоны остаётся скромным. Она отметила, что эксперты наблюдают «неуверенные признаки стабилизации».
По словам Лагард, неопределённость в экономику привносит распространение нового типа коронавируса.
В то время как неопределённость, связанная с глобальной экономической средой, остаётся повышенной, проблемы, связанные с торговой напряжённостью между Соединёнными Штатами и Китаем, уменьшаются, — приводит Reuters слова Лагард.
Ранее глава ЕЦБ рассказала, что усилить позиции евро позволит запуск официальной цифровой валюты Евросоюза. Вместе с тем Лагард считает, что подобный шаг может подорвать стабильность глобальной финансовой системы, писал NEWS.ru.