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Индекс МосБиржи на открытии торгов 6 февраля увеличился на 0,82% (до 3139,62 пункта), индекс РТС — на 0,94% (до 1575,12 пункта) по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии.

Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев в комментарии NEWS.ru посоветовал прислушаться к сегодняшнему выступлению председателя Европейского центробанка Кристин Лагард, так как регулятор может принять дополнительные меры для поддержки...