В Анапе создадут агентство по продвижению российского вина в мире

Власти Анапы поручили построить национальное агентство по системному продвижению бренда российского вина за рубежом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы городской мэрии.

Новый архитектурный объект возведут на базе строящегося в регионе центра этнологического (виноградного) туризма. В этом здании иностранные и российские гости смогут вживую посмотреть на основные этапы переработки винограда, а также посетить дегустационный зал. Помимо этого, туристов будут ждать гастрономический ресторан и мини-парк, в котором можно будет отдохнуть.

Отмечается, что агентство займётся популяризацией российских вин как на внутреннем, так и на внешнем потребительском рынке. Основной задачей агентства станет закрепление за Россией статуса винодельческой страны, а также помощь в реализации экспортного потенциала продукции.

Ещё одной особенностью проекта станет возможность присоединиться к проекту различных участников российского и зарубежного рынка.

К декларации будут присоединяться другие участники рынка, заинтересованные в продвижении качественной отечественной винодельческой продукции, — говорится в заявлении.

Доля Краснодарского края в винодельческой отрасли России составляет 30%. Региональную продукцию поставляют в 20 стран мира. К 2024 году местные власти хотят увеличить поставки до 445 тысяч декалитров. В Краснодарском крае более 20 хозяйств имеют лицензию на производство и розничную продажу алкогольной продукции.

Ранее врач-психиатр и нарколог Сергей Полятыкин назвал самые опасные виды алкоголя, вина среди них не оказалось. По его мнению, наиболее вредными для здоровья спиртными напитками являются пиво, а также коктейли с различными синтетическими вкусами.

Однако эксперт не стал отрицать того факта, что каждый вид алкоголя несёт в себе потенциальную опасность для человеческого организма. По его словам, всему причиной ацетальдегид — промежуточный продукт распада молекул этилового спирта.