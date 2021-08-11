Украина обсудит с ФРГ гарантии после запуска «Северного потока — 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский 22 августа обсудят гарантии со стороны ФРГ после запуска трубопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает ТАСС.

Киев очень озабочен безопасностью Украины, если Россия попробует каким-то образом злоупотреблять своим монопольным положением после запуска СП-2.

Зеленский во время визита Меркель в Киев 22 августа <...> обязательно будет говорить о ситуации с безопасностью на востоке Украины и том, как реанимировать мирные переговоры, — сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Он добавил, что участие Меркель в саммите «Крымская платформа» не гарантировано. График и программа визита германского канцлера на Украину пока не согласованы.

Ранее сообщалось, что в германской компании Uniper отметили снижение рисков задержки или незавершения строительства «Северного потока — 2» после заключения сделки по проекту между США и ФРГ. Отмечается, что с момента заключения соглашения российский проект с большой долей вероятности запустят уже в этом году.