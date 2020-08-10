Участник строительства «СП-2» усомнился в возможности завершения проекта

https://static.news.ru/photo/6d82913e-dba0-11ea-aee1-fa163e074e61_660.jpg Фото: uniper.energy

В немецкой компании Uniper, которая входит в число европейских партнёров «Северного потока — 2», допускают, что новые санкции Вашингтона могут задержать строительство трубопровода или вовсе привести к заморозке проекта.

Поскольку США активизируют свои усилия по введению адресных санкций против проекта «Северный поток — 2», увеличивается вероятность того, что строительство газопровода будет задержано или вовсе не завершено, — цитирует РИА Новости заявление компании.

Там отметили, что остановка строительства газопровода является основным риском для Uniper. В этом случае она потеряет вложенные в проект средства и ожидаемый доход.

В компании добавили, что Nord Stream 2 пытается смягчить последствия от затягивания сроков укладки труб, а ЕС оказывает проекту значительную политическую поддержку.

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Европейскими партнёрами «Газпрома» являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия. На данное время проект реализован на 93%.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Ранее NEWS.ru писал, что Восточный комитет германской экономики (OAOEV) призвал власти ФРГ и Евросоюза выступить единым фронтом против санкций США в отношении «Северного потока — 2» и создать механизм защиты от них европейских компаний. Председатель OAOEV Оливер Хермес сравнил угрозы Вашингтона с шантажом и заявил, что поведение США представляет угрозу для мировой экономики. Хермес призвал защитить суверенитет Европы, причём «не только в энергетических вопросах».