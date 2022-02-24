Турецкий канал сообщил о попадании снаряда в судно в Чёрном море

В турецкий корабль в Чёрном море попала «бомба», сообщает турецкий канал NTV. Жертв и пострадавших нет. Судно следовало из Одессы в один из портов Румынии.

Сообщается, что «бомба» попала в турецкое судно, шедшее под флагом Маршалловых островов из Одессы в сторону Румынии в Чёрном море.

О погибших и пострадавших в результате инцидента не сообщается. В результате попадания снаряда, было повреждено помещение в трюме.

Сообщается, что в настоящий момент корабль продолжает движение в направлении Румынии. Отмечается, что на борту находится восемь турецких, одиннадцать филиппинских и одиннадцать украинских граждан.

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