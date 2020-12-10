Трутнев заявил об изменении отношения Путина к проекту моста на Сахалин

https://static.news.ru/photo/4ed1ab62-3b8b-11eb-8367-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Строительство моста на Сахалин обсуждается в России с середины XX века и вызывало всегда много вопросов. В последнее время отношение к этому проекту у президента Владимира Путина меняется, сообщил вице-премьер, полпред главы государства в ДФО Юрий Трутнев. Правда, он не уточнил, в какую сторону это отношение меняется.

Решение с объёмом инвестиций, требуемых для моста на Сахалин, может принять только президент. Знаю, что первые разговоры на эту тему были довольно сложные — не было проектной документации, обоснования. Постепенно, мне кажется, отношение к этому проекту у Владимира Владимировича изменяется. Но когда он примет решение и какое решение он примет, это к нему вопрос, — цитирует РИА Новости Трутнева.

О том, что мост на Сахалин всё-таки будет построен, ранее заявил гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозёров. Проект предварительно оценили в 576 млрд рублей, из них 226 млрд — мостовой переход с подходами, и 350 млрд — железнодорожная линия.

Как писал NEWS.ru, бывший глава администрации президента, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов указал на минусы проекта по строительству транспортного перехода с Сахалина на материк. Иванов отметил, что мост на Сахалин нужен, прежде всего, с психологической точки зрения — «Крым соединили, не мешало бы и Сахалин», но он является проблемным с точки зрения необходимых на строительство затрат. Также Иванов добавил, что для этого моста не будет грузов.

Владимир Путин поручил в 2018 году проработать вопрос о постройке моста между островом и материковой частью России правительству страны. В программе развития РЖД до 2025 года заложено 540 млрд рублей для строительства железнодорожного перехода. Помимо РЖД финансировать проекты должны были Фонд развития Дальнего Востока и Корпорация развития Сахалинской области.