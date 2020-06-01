Трубоукладчик для «Северного потока — 2» сменил владельца

https://static.news.ru/photo/53dc3264-a45d-11ea-8607-fa163e074e61_660.jpg Фото: marinetraffic.com

Судно «Академик Черский», которое способно достроить газопровод «Северный поток — 2» и с 2015 года принадлежало «Газпрому», поменяло владельца. Теперь им значится Самарский теплоэнергетический имущественный фонд.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на выписку из регистрации корабля в Российском международном реестре судов. Агентство отмечает, что фонд из Поволжья по состоянию на 31 марта входил в группу «Газпром». Его учредителями являются компании «Газпром теплоэнерго» и «Газпром межрегионгаз Самара», которые, в свою очередь, входят в «Газпром межрегионгаз».

В конце марта 2020 года фонд сменил прописку с Самары на Санкт-Петербург. Его уставной капитал равен 123 млн рублей. Основным видом деятельности является аренда и управление недвижимостью.

Источник агентства в «Газпроме» пояснил, что «санкционные риски в связи с работой судна нивелированы». По мнению экспертов, раз собственником судна сделали фонд, то, значит, возможные санкции США именно против этого юридического лица считаются неопасными. Также это может означать, что не исключаются санкции в отношении самого трубоукладчика.

Ранее NEWS.ru сообщал, что «Академик Черский» после трёх недель стоянки вышел из немецкого порта Мукран. Корабль начал приёмку сваренных труб для дальнейшей укладки по дну моря. К нему на помощь также пришло судно «Фортуна». По мнению экспертов, если корабли в ближайшее время приступят к работе, то газопровод может быть закончен уже осенью.