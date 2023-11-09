Три российских банка сообщили о взломе 9 ноября: что с деньгами клиентов Фора-Банк, БЖФ Банк и ВБРР сообщили о взломе своих сайтов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На сайтах БЖФ-банка, Фора-Банка и Всероссийского банка развития регионов (ВБРР) появились сообщения о заморозке вкладов клиентов. Позже публикации были удалены, кредитные организации сообщили о взломе. Что об этом известно?

Что известно о взломе банков 9 ноября 2023 года

Утром 9 ноября на сайтах БЖФ-банка, Фора-Банка и Всероссийского банка развития регионов появились сообщения о приостановке выплат по вкладам клиентам. В публикации БЖФ Банка ссылались на указ президента РФ от 2 ноября 2023 года № 819. Текст указа отсутствует на портале правовой информации.

На сайте Фора-Банка говорилось, что «банк, как учреждение, обеспечивающее выполнение банковских и финансовых операций, переходит на особый режим работы с 13 ноября».

На порталах кредитных организаций указано, что средства на счетах физлиц, превышающие 1,4 млн руб., будут автоматически переведены в облигации государственного займа, а выплаты по суммам ниже будут приостановлены «вплоть до отмены введенных ограничительных мер».

Что сказали банки о взломе 9 ноября

Все три банка опровергли информацию о приостановке выплат по вкладам и удалили соответствующие сообщения со своих сайтов.

«Эта информация уже удалена, это был взлом сайта», — заявили РИА Новости в кол-центре БЖФ банка.

На уточняющий вопрос, была ли это хакерская атака, в кредитной организации ответили утвердительно.

В ВБРР информацию о приостановке выплат назвали фейком.

«Да, действительно, такая неприятная ситуация произошла, но буквально в течение нескольких минут наши специалисты устранили данную информацию с сайта нашего банка», — сказали в кредитной организации.

В Фора банке также уточнили, что сообщения о приостановке выплат не соответствуют действительности.

«Банк работает в штатном режиме», — подчеркнули в финучреждении.

В банках заверили, что клиентам ничего не угрожает, с их вкладами все в порядке.

Как хакеры атакуют Россию

Вечером 30 октября сайт Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора российской платежной системы «Мир» — подвергся хакерской атаке. Какое-то время портал был недоступен.

«[Сайт] является только визитной карточкой с информацией о деятельности компании и не содержит никаких конфиденциальных данных, а также не имеет отношения к платежной инфраструктуре», — сообщили в пресс-службе НСПК.

Представитель организации подчеркнул, что получить доступ к внутренней системе через сайт невозможно, так как ее сервера и центры обработки данных не имеют доступа в интернет. Обработка платежей по банковским картам и операций через Систему быстрых платежей проходила в штатном режиме.

После взлома на главной странице сайта НСПК появилось сообщение: «Мы приветствуем вас на нашем новом сайте, который нам любезно изготовили наши партнеры DumpForums практически бесплатно: мы расплатились всеми вашими персональными данными, поскольку это единственная и непреходящая ценность, которая у нас оставалась».

DumpForums — группировка хакеров.

В своем Telegram-канале DumpForums сообщает: «Мы выгрузили множество интересной информации из серверов платежной системы „Мир“, здорово провели время в их внутренней сети и теперь готовы заявить о взломе крупнейшего платежного оператора». Группировка также поблагодарила за помощь «коллег» из Ukrainian Cyber Alliance.

В НСПК отрицали утечку данных.

Читайте также:

Сайты выставки «Россия» атаковали хакеры 4 ноября: что известно

Назван тип файлов, который хакеры часто используют для кражи данных

В Крыму может пропасть интернет 27 октября: что происходит, у кого сбои