Сайты выставки «Россия» атаковали хакеры 4 ноября: что известно Сайты выставки «Россия» подверглись кибератаке с Украины и из других стран

Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва»

Подготовка к открытию международной выставки-форума «Россия» на территории ВДНХ

Несколько ресурсов международной выставки-форума «Россия», которая открывается 4 ноября на ВДНХ, подверглись массированной хакерской атаке из-за рубежа. Что об этом известно, кто пытался взломать сайты выставки?

Кто атаковал сайты «России» 4 ноября

По информации пресс-службы выставки-форума, сайты атаковали с помощью ботов, сеть которых расположена на территории Украины, США, Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Японии и других «недружественных стран».

Хакеры нарушили корректную работу порталов russia.ru, api.russia.ru, api.games.russia.ru, api.lk.russia.ru, api.lkd.russia.ru и api.lku.russia.ru.

«Эта атака подчеркивает грандиозность и огромное консолидирующее значение выставки „Россия“ на ВДНХ, которое не дает покоя недоброжелателям из недружественных стран. Своими неуклюжими шагами они лишь подтверждают ее международный статус. <...> А бессмысленные усилия снизить его из-за рубежа только убеждают в том, что проведением выставки „Россия“ мы попали в десятку. Ждем сегодня наших гостей на ВДНХ», — заявили в пресс-службе АНО «Дирекция выставки достижений «Россия»

Как хакеры атакуют Россию и «Мир»

Вечером 30 октября сайт Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора российской платежной системы «Мир» — подвергся хакерской атаке. Какое-то время портал был недоступен.

«[Сайт] является только визитной карточкой с информацией о деятельности компании и не содержит никаких конфиденциальных данных, а также не имеет отношения к платежной инфраструктуре», — сообщили в пресс-службе НСПК.

Представитель организации подчеркнул, что получить доступ к внутренней системе через сайт невозможно, так как ее сервера и центры обработки данных не имеют доступа в интернет. Обработка платежей по банковским картам и операций через Систему быстрых платежей проходила в штатном режиме.

Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Подготовка к открытию международной выставки-форума «Россия» на территории ВДНХ Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Подготовка к открытию международной выставки-форума «Россия» на территории ВДНХ Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Подготовка к открытию международной выставки-форума «Россия» на территории ВДНХ Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Подготовка к открытию международной выставки-форума «Россия» на территории ВДНХ Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Подготовка к открытию международной выставки-форума «Россия» на территории ВДНХ Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Подготовка к открытию международной выставки-форума «Россия» на территории ВДНХ Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Подготовка к открытию международной выставки-форума «Россия» на территории ВДНХ Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Подготовка к открытию международной выставки-форума «Россия» на территории ВДНХ Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Подготовка к открытию международной выставки-форума «Россия» на территории ВДНХ Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Подготовка к открытию международной выставки-форума «Россия» на территории ВДНХ Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Подготовка к открытию международной выставки-форума «Россия» на территории ВДНХ Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Подготовка к открытию международной выставки-форума «Россия» на территории ВДНХ Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Подготовка к открытию международной выставки-форума «Россия» на территории ВДНХ Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Подготовка к открытию международной выставки-форума «Россия» на территории ВДНХ Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Подготовка к открытию международной выставки-форума «Россия» на территории ВДНХ Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Подготовка к открытию международной выставки-форума «Россия» на территории ВДНХ Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Подготовка к открытию международной выставки-форума «Россия» на территории ВДНХ Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Подготовка к открытию международной выставки-форума «Россия» на территории ВДНХ Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Подготовка к открытию международной выставки-форума «Россия» на территории ВДНХ Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Подготовка к открытию международной выставки-форума «Россия» на территории ВДНХ Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Подготовка к открытию международной выставки-форума «Россия» на территории ВДНХ Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Подготовка к открытию международной выставки-форума «Россия» на территории ВДНХ Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Подготовка к открытию международной выставки-форума «Россия» на территории ВДНХ Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Подготовка к открытию международной выставки-форума «Россия» на территории ВДНХ Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Подготовка к открытию международной выставки-форума «Россия» на территории ВДНХ Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Подготовка к открытию международной выставки-форума «Россия» на территории ВДНХ Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Подготовка к открытию международной выставки-форума «Россия» на территории ВДНХ Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Подготовка к открытию международной выставки-форума «Россия» на территории ВДНХ Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Подготовка к открытию международной выставки-форума «Россия» на территории ВДНХ Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Подготовка к открытию международной выставки-форума «Россия» на территории ВДНХ Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Подготовка к открытию международной выставки-форума «Россия» на территории ВДНХ Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Подготовка к открытию международной выставки-форума «Россия» на территории ВДНХ

После взлома на главной странице сайта НСПК появилось сообщение: «Мы приветствуем вас на нашем новом сайте, который нам любезно изготовили наши партнеры DumpForums практически бесплатно: мы расплатились всеми вашими персональными данными, поскольку это единственная и непреходящая ценность, которая у нас оставалась».

DumpForums — группировка хакеров.

В своем Telegram-канале DumpForums сообщает: «Мы выгрузили множество интересной информации из серверов платежной системы „Мир“, здорово провели время в их внутренней сети и теперь готовы заявить о взломе крупнейшего платежного оператора». Группировка также поблагодарила за помощь «коллег» из Ukrainian Cyber Alliance.

Ранее группировка DumpForums сообщала о взломе сайтов российских компаний, в том числе Datadvance, туроператора «Интурист», страховой компании «СОГАЗ Жизнь», базы сервиса «Госуслуги», интернет-аптеки Vita.ru.

В НСПК отрицают утечку данных.

Как украинские хакеры атаковали Россию

После начала специальной военной операции ВС РФ на Украине хакеры соседней страны неоднократно атаковали российские информационные ресурсы. Так, один из крупных взломов случился 12 июня 2023 года.

«В эфире радиостанций в Ейске, Анапе, Туапсе, Новопокровском, Кущевском, Гулькевичском районах прозвучали фейковые сообщения. Поддельный сигнал был оперативно прерван. В настоящий момент вещание радиостанций восстанавливают», — сообщили в оперштабе Краснодарского края.

25 января текущего года хакеры прервали вещание российских телеканалов в Белгородской области и показали обращение президента Украины Владимира Зеленского. Кроме того, обращение увидели жители Крыма, Севастополя и Краснодарского края.

«Жители Белгородской области увидели обращение Зеленского по телевизору на разных каналах. Через какое-то время сигнал пропал совсем», — говорилось в сообщении канала «Белгород Новости» в соцсетях.

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