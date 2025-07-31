Раскрыта личность одного из атаковавших российские компании хакеров SHOT: хакер Рогатин из Львова участвовал в DDOS-атаках на российские компании

Одним из украинских хакеров, которые атаковали российские компании, в том числе «Столички», «Неофарм» и AirNet был 39-летний Денис Рогатин, сообщил Telegram-канал SHOT. Члена хакерской группы Silent Crow вычислили хакеры из ITRUSSIA, Killnet и PalachPro.

Денис Рогатин родился в Львове, в 2009 году окончил Львовский национальный университет им. Ивана Франко. По данным хакеров, он участвовал в недавних DDOS-атаках на ресурсы крупных российских компаний, в том числе сеть клиник «Семейный доктор», магазины «Доброцен» и «Винлаб».