Назван тип файлов, который хакеры часто используют для кражи данных Хакеры стали чаще использовать PDF-файлы для фишинга

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Киберпреступники стали чаще использовать файлы формата .pdf для проведения фишинговых атак, сообщает ТАСС со ссылкой на обзор Positive Technologies касательно актуальных хакерских угроз за третий квартал 2023 года. По данным аналитиков, с начала этого года число преступлений с использованием вредоносных PDF-файлов пятикратно увеличилось.

Вложения этого формата заняли лидирующее место среди всех других для распространения вредоносных данных на протяжении всего третьего квартала. Опасные ссылки хакеры маскировали при помощи QR-кодов, встраивая их в формат PDF.

PDF используется для создания, представления и обмена электронными документами независимо от программного и аппаратного обеспечения, операционной системы и приложений, в которых они были созданы.

Эксперт по робототехнике Александр Байкин ранее рассказал, что хакеры могут взломать систему «Умный дом» и нанести вред владельцу жилья. По его словам, злоумышленники, получив доступ к системе, могут открыть двери и беспрепятственно пробраться в дом. Помимо этого, хакеры могут устроить пожар, дистанционно включив какую-либо домашнюю технику.

В апреле хакерская группа Killnet взломала закрытую систему обучения войск НАТО. В их распоряжении оказалась полная информация о том, кто и когда проходил или только планирует пройти обучение на площадках военного блока. В числе этих людей оказалось много военнослужащих Украины. Также вскрылись данные всех инструкторов Альянса, которые обучали солдат ВСУ.