Стало известно о скрытой опасности системы «Умный дом» Эксперт по робототехнике Байкин: хакеры могут взломать систему «Умный дом» и устроить пожар

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Хакеры могут взломать систему «Умный дом» и нанести вред владельцу жилья, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» эксперт по робототехнике Александр Байкин. По его словам, злоумышленники, получив доступ к системе, могут открыть двери и беспрепятственно пробраться в дом. Помимо того, хакеры могут устроить пожар, дистанционно включив какую-либо домашнюю технику.

Умные дома взломать можно, особенно когда используются простые пароли. Тут действия более обширны: можно открыть двери и пробраться в дом, можно спровоцировать пожар с помощью дистанционного включения и выключения различной техники, — предупредил Байкин.

Эксперт уточнил, что хакеры могут взломать дистанционно управляемые пылесосы и кофеварки, к которым можно подключиться через Wi-Fi, но пожар таким образом спровоцировать у них не получится. Также он рассказал, что хакеры могут взламывать умные колонки и, подделывая голос владельца, узнавать информацию о его платежных картах. Специалист отметил, что двухфакторная авторизация спасет от подобных угроз.

Техдиректор компании по разработке искусственного интеллекта Сергей Гришкин ранее рассказал, что система «Умный дом» позволяет экономить 8–12% трат на электроэнергию в год. По его словам, это происходит за счет оптимизации освещения благодаря датчикам присутствия и регулированию отопительной системы. Система также снижает температуру дома, когда хозяев нет дома и в ночное время, добавил эксперт.