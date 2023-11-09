Хакеры атаковали три российских банка Readovka: хакеры взломали ВБРР, Фора-Банк и БЖФ Банк

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Утром 9 ноября появилась информация, что хакеры атаковали российские банки ВБРР, Фора-Банк и БЖФ Банк, сообщает Telegram-канал Readovka. Представители компаний сообщили каналу, что сейчас все системы работают в штатном режиме.

На сайтах российских банков появилось объявление о приостановке операций по вкладам и счетам физических лиц. В сообщении было предупреждение, что средства на счетах, превышающие 1,4 млн рублей, будут переведены в облигации госзайма, а оставшиеся деньги подвергнутся заморозке. При этом давалась ссылка на несуществующий указ президента от 2 ноября 2023 года.

Представители организаций сказали, что вся эта информация является ложью. Также в банках предположили, что атака была «проделкой» конкурентов. В настоящий момент сайты кредитных организаций недоступны.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали жителя Кемеровской области, который вступил в киберподразделение хакеров, действующих в интересах разведывательных служб Украины. Задержанный осуществлял компьютерные атаки с применением вредоносного программного обеспечения. Установлено, что эта группировка совершала кибератаки на российские информационные ресурсы.